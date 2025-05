Equipo de Investigación, testigo de las consecuencias de la industria salmonera en una playa de Chile: "Es increíble el tamaño de la basura..."

Equipo de Investigación se reúne con un grupo de activistas que limpian una playa en Chile. "Como pueden ver, esto es parte de la basura que no regala la industria salmonera a estos territorios", denuncia uno de los activistas, mientras muestra a los reporteros las consecuencias de las salmoneras en el país.

Al verlo, un reportero no puede evitar expresar que es "increíble el tamaño que tiene la basura", con "boyas de plástico que son más grandes que una persona". "Esto es el reflejo de que la industria no cumple ninguna de las normativas, ni siquiera sanitarias, porque la industria no debería generar basura", manifiesta el activista, quien señala que entre la basura hay plástico, y hasta unos pantalones de buzo.

