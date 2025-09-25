Equipo de Investigación sigue en Dubái el rastro del chocolate viral que dispara el precio del pistacho: el nuevo "oro verde"

Este viernes, a las 22:30h, Equipo de Investigación viaja hasta Dubái para descubrir cómo un chocolate viral ha desatado una fiebre mundial por el pistacho. Un fruto seco convertido en objeto de lujo que está generando especulación en el campo.

