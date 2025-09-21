El enfado de Iñaki López, Wyoming y Chicote al descubrir que hay estafadores que utilizan su imagen

Hay entramados que se presentan como empresas de inversión que prometen rentabilidades extraordinarias y hacen uso de la imagen de ciertos personajes públicos para estafar a la gente.

El Gran Wyoming, Iñaki López y Alberto Chicote descubrían entonces cómo se han usado sus identidades para perpetrar estos engaños a través de Internet. "La última inversión del Gran Wyoming asombra a los expertos y aterroriza a los grandes bancos", lee el presentador en una página web con absoluto asombro, lo mismo hacen López y Chicote.

"Nunca antes en la historia hemos tenido una oportunidad tan increíble para que la gente normal pueda ganar tanto dinero en tan poco tiempo", reza el anuncio de la estafa.

¿Pero qué hay detrás de estas noticias de Internet que ya ha conseguido que más de 200.000 personas le confíen sus ahorros? "Detrás de esto hay una industria criminal", asegura que la Guardia Civil, que también relata cómo la película 'El lobo de Wall Street' es su referente. "Fiestas de lujo, mansiones...", dicen.

El programa sigue el rastro de estas falsas noticias y llega hasta Albania, donde descubren la existencia de 'call centers' en los que varias personastrabajan sin descanso tratando de captar a víctimas.

