El 'modus operandi' de los estafadores de inversión en criptomonedas: "Invirtió 250 euros y ganó 15.000"

Una reportera de Equipo de Investigación se hace pasar por una supuesta inversora para conocer de primera mano cómo funciona la estafa de criptomonedas que hace uso de la imagen de personajes famosos para captar a la gente.

Es una de las estafas más extendidas de los últimos años. Las imágenes de famosos en Internet con anuncios de que se han hecho de oro gracias a la inversión en criptomonedas copan las redes sociales mientras más de 200.000 personas ya han dejado su dinero en lo que, a todas luces, es un entramado criminal.

En un programa de 2023, Equipo de Investigación analizaba el fenómeno y se ponía en contacto con un informática para poder llegar hasta los estafadores. Así, la reportera se registra en una web y en menos de dos minutos recibe una llamada.

"Mi nombre es Juan, te estoy llamando por tu registro", se presenta el supuesto asesor financiero, que le promete "obtener grandes ganancias" si invierte en criptomonedas con ellos. "Tú vas a tener una cuenta asistida por un bróker, como si fuese tu asesor financiero, y tu ganancia te llega a través de tu banco semanalmente. El monto mínimo es de 250 euros", le comenta.

Además, le explica una "anécdota" que le sucedió con un cubano: "Cuando vio el buen resultado, lloró en mi llamada porque podía enviarle más dinero a su familia en Cuba. Me conmovió. Su asesor le llevó a ganar 15.000 euros. De inicio él invirtió 250", dice animándola a invertir.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

