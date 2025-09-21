Si alguien rompe la 'ley del feriante' le pisan la feria: "Donde vas tú yo no voy; donde voy yo tú no vas"

Equipo de Investigación analiza en varias ferias si se cumple en toda España una norma no escrita que rige el mundillo. Un código de respeto que, si alguien infringe, lleva a represalias inmediatas.

La 'ley del feriante' es una norma no escrita para todos los trabajadores del sector. En un especial de hace unos días, Equipo de Investigación analizaba el mundo de las ferias después de varios accidentes en el último verano, también la vigilancia en su seguridad y los enfrentamientos entre clanes. Aunque desde la Asociación de Feriantes parecen que no quiere que se sepa cómo funcionan realmente las ferias.

Jorge Georgevich, patriarca de uno de los clanes más importantes del sector, defiende al recaudador de dicha organización. "Lo que hace nada más es que no incumplan las normas", afirma el feriante, que sostiene que, de no ser por esta asociación "cada uno haría lo que le dé la gana".

"Nos respetamos los situados, donde vas tú yo no voy; donde voy yo tú no vas", afirma Georgevich sobre esta norma no escrita que habitualmente se cumple en todas las ferias de España.

Así, un feriante explica cómo es su ruta de pueblos a los que lleva su atracción, pero reconoce que no es oficial. Asegura que no le haría "mucha gracia" que otra persona ocupara su puesto el año siguiente y sostiene que, de ser así, "a lo mejor iría a la que tiene él en Logroño".

Es la 'ley del feriante' que en el caso de este hombre define más bien como "una amistad y un respeto que tenemos los feriantes y así evitamos enfrentamientos". Sin embargo, el castigo es inmediato: si alguien rompe la cadena, le pisan la feria.

