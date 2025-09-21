Los peligros de romper la 'ley del feriante': así fue la batalla campal de los Marinkovich y los Georgevich junto al Bernabéu

Según el atestado policial, en el enfrentamiento que se produjo en mayo en Madrid entre clanes de feriantes y que dejó 11 heridos, tres de ellos graves, los participantes llevaban barras de hierro, navajas, bates de béisbol y hasta una hoz.

Los Marinkovich y los Georgevich, dos clanes familiares dedicados a las ferias, se convirtieron en noticia el pasado mes de mayo tras una brutal batalla campal junto al estado Santiago Bernabéu, en Madrid. Once personas resultaron heridos, tres de ellas graves, mientras que 32 miembros de ambas familias fueron detenidos. Son las consecuencias de romper la llamada 'ley de la feria'.

En un especial de este mes de septiembre, Equipo de Investigación analizaba la seguridad de las atracciones tras dos accidentes mortales recientes con lo que descubría fallos en los controles y tensiones dentro del sector. El suceso de mayo, que se produjo en la fiesta de fin de curso de un colegio religioso, se produjo a plena luz del día. Un portero ve cómo dos grupos se pegan "con todo lo que tenían: barras de hierro, se tiraban piedras, tenían incluso algún objeto punzante". Así lo atestiguan también los vídeos de los vecinos.

"Si no se llega a actuar con inmediatez, seguramente podríamos estar hablando incluso de algún muerto", apunta un policía que participó en el operativo. El agente apunta que es "sorprendente" la agresividad con la que se enfrentan estos dos clanes. De hecho, según el atestado policial, llevaban barras de hierro, navajas, bates de béisbol y hasta una hoz.

También explica que, minutos antes de la riña tumultuaria les llega la información de que los Marinkovich iban a montar las atracciones y que el clan de los Georgevich iba a ir "a intentar que no montase, ya que consideraban que ellos son los que tenían que estar en ese distrito".

Los Marinkovich declararon entonces que, sin mediar palabra, son atacados al grito de "matadlos". Se trata de un enfrentamiento que, según el agente, se remonta por lo menos desde 2018 y se debe a que "los Marinkovic no respetan un acuerdo verbal establecido desde hace años por los más veteranos".

Por su parte, Jorge Georgevich desmiente lo declarado por los Marinkovich y lo reduce a "una pelea". Sobre el miembro del clan rival que acabó con un dedo amputado, afirma que "en una pelea puede pasar de todo. Se pierde y se gana". Además, sostiene que su hijo sufrió una puñalada en la pierna y su hermano un corte en la cabeza. "Si nos buscan los problemas, pues alguna vez nos encuentran. No hay más", comenta tajante.

