Un amigo de los detenidos en la Operación Libélula: "No son malas personas"

Un total de 24 jóvenes fueron detenidos en 2023 en el marco de un operativo contra las estafas por internet. El líder, un menor, creó un entramado de estafas bancarias a través del envío masivo de mensajes de texto.

La Policía Nacional descubrió en 2023, a raíz de la Operación Libélula, que existía un patrón de una posible estafa. Una persona acudía a un cajero en el que, mientras operaba, realizaba una llamada y extraía dinero. Los estafadores obtenían datos de sus víctimas mediante técnicas de ingeniería social -phishing, smishing y vishing- y las llamaban haciéndose pasar por empleados de entidades bancarias, para solventar una supuesta brecha de seguridad

La actuación policial terminó con 23 detenidos, todos ellos procedentes de la localidad gaditana de San Fernando, y el cabecilla, menor de edad.

En un especial de Equipo de Investigación sobre el caso, los reporteros lograron localizar a un amigo de algunos de los detenidos, la mayoría jóvenes sin trabajo ni estudios. "Los que han entrado presos son mis amigos todos, así te lo digo", afirmaba entonces a las cámaras.

"Te lo digo muy sincero, no deberían haber hecho lo que han hecho porque no está bien, pero no son malas personas", destacaba. Además, confesaba que a él alguna vez le habían ofrecido ir al cajero a sacar dinero.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

