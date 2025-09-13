El día en el que víctimas de 'Anita, la fantástica' encararon a la estafadora: "No hay dinero en la cuenta; no somos gilipollas"

Víctimas de ‘Anita, la fantástica’ se enfrentaron a la estafadora en el aeropuerto, con las maletas ya listas, al descubrir que no viajarían a Kuala Lumpur. A pesar de la situación, ella ofreció explicaciones que, según una de las víctimas, "ni ella misma se creía".

El 11 de noviembre, 36 jugadores de golf acudieron al aeropuerto convencidos de que volaban a Kuala Lumpur. Ana María Vicente, conocida como 'Anita, la fantástica', les aseguró que los billetes estaban comprados. Pero al llegar descubrieron la verdad: no había vuelos reservados.

Con excusas sobre "problemas con la compañía" y el Mundial de fútbol en Qatar, la mujer intentó justificar la estafa. "Ana, que no somos gilipollas", le reprochó uno de los afectados al descubrir que no había dinero en la cuenta.

El tenso enfrentamiento quedó grabado en vídeo, donde ‘Anita, la fantástica’ no se amilanó y ofreció explicaciones que, según una de las víctimas, "no se creía ni ella".

