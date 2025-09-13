Ahora

hemeroteca de 'equipo de investigación'

El día en el que víctimas de 'Anita, la fantástica' encararon a la estafadora: "No hay dinero en la cuenta; no somos gilipollas"

Víctimas de ‘Anita, la fantástica’ se enfrentaron a la estafadora en el aeropuerto, con las maletas ya listas, al descubrir que no viajarían a Kuala Lumpur. A pesar de la situación, ella ofreció explicaciones que, según una de las víctimas, "ni ella misma se creía".

Así fue el tenso momento entre víctimas de 'Anita, la fantástica' y la estafadora en un aeropuerto: "¡No somos gilipollas!"

El 11 de noviembre, 36 jugadores de golf acudieron al aeropuerto convencidos de que volaban a Kuala Lumpur. Ana María Vicente, conocida como 'Anita, la fantástica', les aseguró que los billetes estaban comprados. Pero al llegar descubrieron la verdad: no había vuelos reservados.

Con excusas sobre "problemas con la compañía" y el Mundial de fútbol en Qatar, la mujer intentó justificar la estafa. "Ana, que no somos gilipollas", le reprochó uno de los afectados al descubrir que no había dinero en la cuenta.

El tenso enfrentamiento quedó grabado en vídeo, donde ‘Anita, la fantástica’ no se amilanó y ofreció explicaciones que, según una de las víctimas, "no se creía ni ella".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2024 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

Las 6 de laSexta

  1. Rusia sigue tanteando las defensas europeas: Polonia y Rumanía despliegan a sus fuerzas aéreas ante la amenaza de drones rusos
  2. Un grupo de manifestantes propalestinos trata de paralizar sin éxito la penúltima etapa de La Vuelta
  3. Una explosión en un bar de Vallecas deja 25 heridos: la causa fue "una concentración de gases"
  4. La viuda de Charlie Kirk rompe su silencio: "Si pensaban que la misión de mi marido era poderosa, no imaginan lo que acaban de desatar"
  5. Las osadas declaraciones de Mazón que indignan a las víctimas de la DANA: "Nosotros sí que nos tomamos en serio las emergencias"
  6. De poder fumar en colegios y hospitales a estar prohibido en bares y restaurantes: la evolución de las leyes antitabaco en España