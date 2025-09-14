El lado oculto de las devoluciones de Amazon: un empleado rompe el silencio

Amazon afronta un problema creciente: devoluciones masivas que cuestan millones y generan impactos medioambientales. Equipo de Investigación sigue el rastro de paquetes usados, estafas organizadas y negocios de segunda mano.

¿Qué ocurre con los productos que los clientes devuelven a Amazon? Equipo de Investigación analiza este fenómeno en su reportaje 'El precio de las devoluciones', que muestra cómo este sistema pone al límite tanto a la compañía como al mercado. Las devoluciones se han convertido en un auténtico coladero de dinero: solo en Black Friday se espera que se devuelva más de la mitad de los productos comprados.

Para responder a estas preguntas, el programa contactó con un transportista que lleva años trabajando para Amazon. Prefirió hacerlo por WhatsApp y mantener el anonimato: "Llevo currando como camionero para Amazon tres años, o así. Si me pillan contando esto, no me volverían a dejar entrar". Reveló que las devoluciones son una rutina diaria: "Yo llevo unas 300 o 400 cajas de devoluciones diarias. Yo solo. Imagina a nivel nacional". Sin embargo, el contenido de los paquetes sigue siendo un misterio incluso para él: "Solo lo sabemos cuando son televisores, porque se nota por las dimensiones".

El programa también pone el foco en el destino de estos productos. La compra de lotes de devoluciones a ciegas se ha convertido en un negocio creciente en el mercado de segunda mano, con sus propios riesgos: "Una cafetera completamente destrozada, un cepillo de dientes usado, e incluso piedras dentro de una caja", relata un empresario del sector. Otro fenómeno que preocupa a las marcas es el wardrobing, la práctica de comprar, usar y devolver ropa, que ha llevado a Inditex a denunciar devoluciones fraudulentas y obtener una condena pionera.

Por último, Equipo de Investigación sigue el rastro de la que la Policía Nacional considera la mayor banda organizada de Europa especializada en devoluciones online: 25 jóvenes con base en Madrid, liderados por un ganador del certamen Míster Toledo, que habrían estafado a Amazon medio millón de euros con teléfonos móviles de última generación, devolviendo los paquetes vacíos.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: el precio de las devoluciones' en atresplayer.com.