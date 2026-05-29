Equipo de Investigación presencia la detención de dos grafiteros: "Les vamos a imputar unos hechos de aproximadamente 500.000 euros"

Equipo de Investigación acompaña a la Policía Nacional en un operativo contra uno de los grupos de grafiteros más activos de país. En este vídeo, proceden a la detención de uno al que se le atribuyen daños por valor de más de 100.000 euros.

Pintar trenes no tiene fronteras. Alemania endurece las penas contra los grafiteros. Francia blinda su red ferroviaria y Polonia responde con tolerancia cero. Allí la policía detiene a cuatro españoles que podrían enfrentarse hasta a ocho años de cárcel.

En España, Equipo de Investigación es testigo de cómo 13 agentes de la Policía Nacional se despliegan para dar caza a uno de los grupos de grafiteros más activos del país. "Les vamos a imputar unos hechos de aproximadamente 500.000 euros", explica un agente.

Los policías siguen el rastro de las firmas. Una de ellas les lleva hasta el domicilio de un joven de 23 años apodado 'Rosas'. El padre del joven les abre la puerta y, tras conocer los hechos de los que le acusan a su hijo le llama por teléfono: "Tienes que venir inmediatamente para casa".

A su hijo ya le detuvieron hace 3 meses por el mismo delito. Cuando el chico llega a casa y es detenido, no responde a los reporteros.

El otro grafitero al que buscan los policías está en San Fernando de Henares. Pinta como 'Hero'. La Policía detecta su firma en 34 vagones de tren y la asocian con él porque lo sube en sus redes sociales. "Cuanto más suben a las redes son más importantes, son más alfas dentro del grupo", indica un policía.

Los daños ocasionados por el grafitero que están a punto de detener podrían superar los 110.000 euros. En esta ocasión el presunto grafitero está en casa, durmiendo. Se niega a abrir el maletero de su coche, pero al final lo hace y los agentes encuentran botes de spray.

Los grafiteros detenidos en esta operación se enfrentan a penas de hasta 3 años de cárcel.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Grafitis: delito y arte' en atresplayer.