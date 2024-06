Equipo de Investigación va en busca del falso obispo Pablo Rojas y su mano derecha, José Ceacero, al único lugar donde se les puede encontrar: el convento de Belorado. Ceacero, que actúa como portavoz de la Pía Unión, continúa dando explicaciones a los periodistas.

El programa le pregunta por el misterioso benefactor de las monjas, si temen que eche para atrás, ante lo que Ceacero echa balones fuera. Sobre la forma de financiación de la Pía Unión, asegura que de "cuotas de los socios y donativos", si bien se niega a revelar la identidad de sus miembros "por el derecho de protección de datos".

La periodista de Equipo de Investigación insiste en que no se ven ni miembros de la Pía Unión, ni seminaristas, a lo que Ceacero reacciona más tajante: "Es cabezona, ¿eh?, no voy a hablar de la Pía Unión", responde, advirtiéndole de que "si usted es pesada, ya me voy a poner yo también pesado y maleducado". "¿Pero usted es cura o coctelero?", le grita una mujer, a lo que le contesta "y usted, ¿es mujer o fémina?".