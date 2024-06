En la web de su organización, Pablo Rojas tiene una galería fotográfica de su vida y la historia de su familia. Allí asegura que nació en la Sierra de Cazorla (Reino de Jaén) el 20 de agosto de 198, que fue sietemesino y que estuvo a punto de morir.

En el vídeo sobre estas líneas, Equipo de Investigación contacta con un primo de Rojas para contrastar los datos que se publican. Asegura que "nadie de la familia tiene relación con él ni sabemos nada", si bien recuerda que de pequeño "era un niño muy noble y muy bueno".

No obstante, desmonta la versión de Rojas: "Nació aquí, en Linares. Por mucho que diga que, en Sierra Cazorla, no", afirma. Además, describe a su primo como "ruin, mentiroso y cobarde por todas las mentiras que está diciendo sobre nuestra familia y sobre él propio, que no es nada de lo que dice". "Se está inventando una vida que no es, por ejemplo, como que es sietemesino, mentira. Como que estuvo a punto de morir, mentira. Como que se apellida Franco", sentencia.

Sobre este cambio de apellido, sostiene que "a lo mejor es para decir que tiene que ver algo con la familia de Franco y tal, cuando nosotros no tenemos nada que ver con esa familia", indica.