Equipo de Investigación descubre el truco del alcohol de un bar de copas de Benidorm: "Estas botellas se parecen, pero no son las mismas"

En 2014, Equipo de Investigación viajaba hasta Benidorm para descubrir que, en algunas discotecas, sirven bebidas alcohólicas de segundas marcas, a pesar de que a la vista de los clientes se encuentren las marcas conocidas.

En este bar de copas de Benidorm, que visitaba Equipo de Investigación en 2014, llegaban a facturar hasta 3 millones de euros al año. "Gastamos como mil litros o así de cerveza cada dos semanas", contaba el encargado al programa capitaneado por Glòria Serra. Todo preparado para que el turista se sintiera "como en su casa".

Las cámaras no tardaban en dar con el gran negocio de estos locales tras la barra. Las botellas estaban separadas a dos alturas: en la parte de arriba se encontraban las marcas habituales, más conocidas. Sin embargo, a la altura de la mano se encontraban otras diferentes, pero muy similares, las más utilizadas por los camareros. Sí, se parecen. Pero no son las mismas aunque cuesten casi igual.

"Tenemos las primeras marcas y luego, las de aquí de la zona. Pero bueno, ellos pueden elegir", recalcaba el encargado. Equipo de Investigación localizaba al fabricante de las botellas que más se consumía en Benidorm. Facturaba 12 millones de euros al año.

"La materia prima es la mejor, como ellos, lo que pasa es que ellos tienen la marca. Es como los polos Lacoste. Pero hoy, eso del garrafón no existe. La gente habla, pero no...", defendía el propietario de la destilería.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2014 de laSexta que se ha vuelto a emitir este fin de semana.

