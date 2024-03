* En 2016, dos años después de la primera emisión de este reportaje de Equipo de investigación, Amancio 'El Rubio' fue condenado a 10 años de prisión y 91.000 euros por delitos de tráfico de drogas, atentado y daños en bienes públicos. El mayor narcotraficante de Castilla y León reconoció los hechos que se le imputaban.

"Parece una víctima más de la crisis. Un padre de familia joven, sin trabajo. Por no tener, no tiene ni cuenta en el banco, pero este hombre es millonario y la bestia negra de la Guardia Civil". Así describía Glòria Serra a Amancio 'El Rubio' en este programa de Equipo de investigación emitido por primera vez en el año 2014. Él era el narco que estaba distribuyendo la cocaína más pura -una auténtica bomba para sus consumidores- que jamás se había distribuido en España y las fuerzas de seguridad llevaban años siguiéndole la pista sin poder darle caza. "No tienen más opción que pillarle con la droga en las manos".

Sus clientes eran miles de estudiantes de las más importantes ciudades universitarias de España. Los redactores del programa descubrieron la ubicación del centro de operaciones de este narcotraficante, a las afueras de Salamanca. "Hasta a la policía le da miedo entrar ahí. Es el barrio de los mercheros, donde están los delincuentes más peligrosos a los que se han enfrentado". Los vecinos vigilaban a los redactores y cámaras desde las ventanas. "Tened cuidado, anda", "os van a matar por hacer esas cosas" y "os van a dar dos tiros en la cabeza, hijos de puta" son solo algunas de las advertencias que recibieron.

"Los investigadores aseguran que el narco merchero gobierna estas calles con palizas, tiros e impunidad absoluta. El narco sabe que estamos aquí y su clan merchero nos está esperando".

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2014 de Equipo de investigación que laSexta vuelve a emitir este viernes.