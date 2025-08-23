Hemeroteca Equipo de Investigación
Así registraron los domicilios de los jóvenes acusados de estafar a Amazon: "El dinero estaba escondido debajo de la cama de los padres"
En 2022, Equipo de Investigación charló con una agente que explicó lo que encontraron tras registrar las viviendas de las personas sospechosas de haber estafado a Amazon.
En este programa de una temporada pasada de Equipo de Investigación, los reporteros de Glòria Serra mostraron el registro a varios de los domicilios de los sospechosos de haber estafado a Amazon. Una investigación que duró dos años.
Para ello, la agente reveló cuál fue el 'modus operando' una vez pudieron entrar en el interior: analizar sus ordenadores personales en busca de información sobre sus compras y devoluciones además de buscar dinero en efectivo. "En uno de los domicilios encontramos 10.000 euros y en otro 100.000", explicó la agente. Un dinero que estaba escondido debajo de la cama de uno de los padres.
"Esta gente tiene entre 24 y 25 años, los registros se hacen en domicilios familiares", indicó. En total, en dos años habrían estafado medio millón de euros.
*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.