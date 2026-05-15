Equipo de Investigación habla con un hombre que llevó en su coche a varios pasajeros del Hondius: "Me pidieron que los llevara al pueblo lo antes posible"

Un vecino de la isla de Santa Elena comparte su experiencia con un grupo de pasajeros del crucero con un brote de hantavirus, que tras descubrir un ave muy rara le pidieron que les llevara en su coche para llegar al barco.

El 22 de abril, el MV Hondius llega a Santa Elena, una isla con aeropuerto. En su mástil ondea la bandera amarilla, símbolo de que el barco está libre de enfermedades. Llevan once días navegando con un cadáver en la morgue.

Todos los que visitan esta isla deben desinfectar su calzado para proteger el ecosistema. Los pasajeros recorren cada rincón de la isla donde Napoleón Bonaparte vivió su exilio.

Vince Thompson, un periodista local, recuerda haber visto a una o dos personas del crucero visitar comercios, bares y cafeterías. También señala que algunos de ellos "estaban muy emocionados porque habían encontrado un ave muy rara" y que "iban justos de tiempo cuando la descubrieron, porque el barco estaba a punto de zarpar".

En este punto entra un vecino de la isla, Tony Leo, que se ofrece a llevarlos al barco. "Me pidieron que los llevara de vuelta al pueblo lo antes posible. Los recogí y me dijeron que estaban buscando un sitio con wifi gratis", apunta a Equipo de Investigación.

En su coche traslada a un chico y una mujer de Turquía y a un norteamericano, todos ellos ornitólogos. El hombre afirma que colabora en un programa de radio y aprovecha el trayecto para hacerles una entrevista.

En este momento, afirma, en Santa Elena "recomiendan aislamiento domiciliario de varios días para quienes hayan tenido contacto con la gente del barco".

Respecto al traslado del cuerpo que había en el barco, indica que "vino alguien a la isla para prepararlo y poder trasladarlo de forma segura. Aquí no hay personal que se encargue de eso".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El virus del crucero' en atresplayer.