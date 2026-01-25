Así era el 'modud operandi' de una condenada por devolver ropa usada: "Nunca había visto este tipo de estafa"

La mujer, que devolvía ropa vieja haciéndola pasar por nueva, fue condenada a a seis meses de prisión y un año de prohibición de acceso a los establecimientos de Inditex, donde perpetraba sus engaños. Equipo de Investigación lo contaba en 2022.

La mayor cadena de tiendas de ropa de España denunciaba en 2022 a una de sus clientas habituales en Zaragoza por un delito continuado de estafa. La mujer, de 34 años, condenada a seis meses de prisión y un año de prohibición de acceso a los establecimientos del grupo, tuvo que pagar además 452 euros. Una sentencia considerada pionera en este tipo de casos.

Equipo de Investigación, en un especial sobre el negocio de las devoluciones, viajaba hasta la capital aragonesa para conocer su 'modus operandi' . Luis María Gabás, periodista de El Periódico de Aragón, contaba en el programa que se trataba de una forma de estafar "muy peculiar". "Yo nunca la había visto ni los policías tampoco", aseguraba.

Al parecer, la clienta compraba la ropa en tienda física u online y luego devolvía sus pedidos cambiando las etiquetas para hacer pasar una prenda antigua por una nueva. "Ella sabía perfectamente que hay una serie de códigos que llevan las prendas de vestir que dicen el color, no tanto qué producto es en sí mismo. Entonces, cuando el dependiente utilizaba la pistola para hacer la devolución, no había ninguna alarma porque salía un pantalón azul, cuando en realidad, no era ese pantalón azul", detallaba.

Otro de sus trucos era dirigirse siempre al empleado que estuviera más atareado, además de servirse de los cambios de turno para que no le atendiera siempre la misma persona.

Teresa Benito, una exdependienta de una tienda de ropa, explicaba en este reportaje cómo esta mujer procedía a realizar los cambios de etiqueta de una manera muy gráfica: "Aquí tengo dos chaquetas, una es nueva y otra vieja. Ambas tienen etiquetas internas, así que la mujer cortaba o descosía las etiquetas y metía la nueva en la vieja".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.