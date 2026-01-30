Hoy, Equipo de Investigación analiza 'La Luz del Mundo': una organización religiosa cuyo líder está condenado por abusos sexuales a menores en EEUU

'Equipo de Investigación' cumple 15 años como referente del periodismo de investigación en televisión y en su programa 555, analizará la expansión de 'La Luz del Mundo', una organización religiosa cuyo líder está condenado por abusos sexuales a menores en Estados Unidos.

Coincidiendo con su 15 aniversario, laSexta emitirá el viernes a las 22:30 horas el reportaje número 555, titulado 'La Luz del Mundo: fe, poder y control', una investigación que resume el ADN del programa.

El reportaje analiza la expansión en España de La Luz del Mundo, una organización religiosa cuyo líder cumple condena en Estados Unidos por abusos sexuales a menores. La investigación pone el foco en el crecimiento de la organización en España, con decenas de templos repartidos por todo el país, y arranca en Madrid durante la celebración de la Santa Cena, marcada por el hermetismo y el control interno.

El programa contextualiza la condena de Naasón Joaquín García, recoge testimonios de víctimas y exmiembros y viaja a Guadalajara (México) para documentar la dimensión simbólica y material de la organización. Además, analiza su sistema de financiación, su estructura jerárquica y los mecanismos de control que siguen operando en distintos países.

Quince años después de su estreno, 'Equipo de Investigación' mantiene su esencia: investigar, insistir y contar lo que otros no cuentan.