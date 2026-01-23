Ahora

Y aumenta el personal

Equipo de Investigación comprueba la labor de los comercios antes de comenzar la temporada de rebajas: "Se intensifica el trabajo un 60% más"

Como ha comprobado el programa, para esta campaña de rebajas se han firmado más de 143.000 nuevos contratos que trabajan a una mayor intensidad para satisfacer la demanda.

Equipo de Investigación comprueba el frenesí de los comercios antes de comenzar la temporada de rebajas: "Se intensifica el trabajo un 60% más"

La cuenta atrás ha comenzado. En las horas previas al arranque de las rebajas, la Gran Vía se transforma en un muelle de carga. Los camiones se adueñan del centro de la ciudad con palés cruzando las calles como si fueran peatones.

En una sola tienda, cada media hora entran cientos de cajas de ropa. Una mujer reconoce que tienen a Equipo de Investigación que para el periodo de rebajas se aumenta el personal. "Entiendo que puede ser un 30% más", reconoce añadiendo que algunos hasta trabajan durante toda la noche.

En otra conversación con el programa, un trabajador reconoce que su trabajo se intensifica "hasta un 50% o 60% más" en rebajas. Además, tiene que alargar el turno: "Tenemos que ir a buscar a otras naves, la mercadería y trasladarlas". Por otro lado, otra explica que en una época normal suelen llegar 15 palés, pero con las rebajas "pueden llegar hasta 30".

Como ha comprobado Equipo de Investigación, para esta campaña de rebajas se han firmado más de 143.000 nuevos contratos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La investigación apunta a una "fractura del carril" anterior al paso del Iryo como principal hipótesis del descarrilamiento de Adamuz
  2. La borrasca Ingrid obliga a parar a centenares de camiones y pone en peligro el abastecimiento en supermercados de toda España
  3. Un nuevo desprendimiento de tierras entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes interrumpe la circulación en la R1 de Rodalies
  4. La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva las diligencias abiertas contra Julio Iglesias
  5. Sánchez rechaza participar en la Junta de Paz de Trump: "Está fuera del marco de Naciones Unidas"
  6. Huyendo por los tejados y amenazando con tirarse: así fue la caza de Patiño, el pederasta más buscado detenido en A Coruña