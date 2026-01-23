Equipo de Investigación comprueba la labor de los comercios antes de comenzar la temporada de rebajas: "Se intensifica el trabajo un 60% más"

Como ha comprobado el programa, para esta campaña de rebajas se han firmado más de 143.000 nuevos contratos que trabajan a una mayor intensidad para satisfacer la demanda.

La cuenta atrás ha comenzado. En las horas previas al arranque de las rebajas, la Gran Vía se transforma en un muelle de carga. Los camiones se adueñan del centro de la ciudad con palés cruzando las calles como si fueran peatones.

En una sola tienda, cada media hora entran cientos de cajas de ropa. Una mujer reconoce que tienen a Equipo de Investigación que para el periodo de rebajas se aumenta el personal. "Entiendo que puede ser un 30% más", reconoce añadiendo que algunos hasta trabajan durante toda la noche.

En otra conversación con el programa, un trabajador reconoce que su trabajo se intensifica "hasta un 50% o 60% más" en rebajas. Además, tiene que alargar el turno: "Tenemos que ir a buscar a otras naves, la mercadería y trasladarlas". Por otro lado, otra explica que en una época normal suelen llegar 15 palés, pero con las rebajas "pueden llegar hasta 30".

Como ha comprobado Equipo de Investigación, para esta campaña de rebajas se han firmado más de 143.000 nuevos contratos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.