Giannina Maradona denuncia los intentos del entorno de su padre por aislarlo de sus hijas: "Lo quería alejar de nosotras"

"O no nos atendían los teléfonos, o nos decían que no podíamos ir, o cuando íbamos, él no estaba bien", afirma Giannina Maradona, hija del astro argentino, que asegura empezó a tener problemas para ver a su padre por culpa del entorno que le rodeó durante su últimos años.

En los últimos años de vida de Diego Armando Maradona cambia su entorno más cercano. En 2014, Matías Morla se convierte en su abogado y representante, mientras que su cuñado, Maximiliano Pomargo, acaba trabajando como su secretario. Del mismo modo, Leopoldo Luque se convierte en uno de sus médicos de confianza.

En esa época, Giannina Maradona cuenta a Equipo de Investigación que tanto ella como su hermana Dalma "empezamos a tener problemas para ver a mi papá".

"O no nos atendían los teléfonos, o nos decían que no podíamos ir, o cuando íbamos, él no estaba bien", explica la hija de Maradona, que asegura que a su padre le decían que sus hijas decían en la televisión que estaba mal y que, cuando estuviera bien, se grabara un vídeo para demostrarlo.

En aquel momento, Giannina asegura que no lo sabían, pero tras producirse la muerte de su padre y conocerse los audios, se dieron cuenta del "manejo perfecto de Matías Morla": "No solo lo perjudicaba, sino que lo quería alejar de nosotras", afirma.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Maradona, sus últimos 14 días' en atresplayer.

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