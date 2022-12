Los agentes analizaron las últimas posiciones del móvil de Óscar y de Esther López la noche de la desaparición de la joven, "y revelaron un dato muy importante, que es que van a situar a Óscar a las 3:22 horas, y a Esther a las 3:26 en la residencia de él", destacó David del Olmo, perito informático forense, en Equipo de Investigación.

Además, al no volver a casa, "su madre llama a Esther en tres ocasiones, a las 5:30 horas, a las 5:55 y a las 6:30 horas". Sin embargo, el teléfono de la joven entra en modo avión justo un minuto después de recibir la última llamada de su madre. "De hecho, se mantiene en modo avión entre las 6:32 y 8:55, y esto es curioso porque el móvil de Óscar también permaneció en modo avión en el mismo tramo horario, en concreto entre las 6:34 y las 9:11 horas", subrayó el perito informático forense.

Sin embargo, ante la jueza, Óscar negó haber puesto el móvil en modo avión durante esas horas, y aseguró que no lo hace "nunca". "¡Venga, por favor! Que has estado de fiesta con nosotros, te has quedado en casa de tu amiga Inés, y has puesto el móvil en modo avión porque tu expareja te estaba llamando una y otra vez, y has puesto el modo avión para no saber nada de la vida, delante de mis narices", manifestó la hermana de Esther López tras escuchar las declaraciones de Óscar en el juicio.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de octubre que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.