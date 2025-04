El encuentro exclusivo de Equipo de Investigación con Alejandro Cao de Benós: "Soy el primer extranjero con representación oficial de Corea del Norte"

Equipo de Investigación se encuentra con Alejandro Cao de Benós en Barcelona, el único español buscado por el FBI, a quien reclama la unidad de Contrainteligencia. Estados Unidos le acusa de conspirar para infringir las sanciones económicas impuestas a Corea del Norte.

Cao de Benós llega relajado al encuentro, en el marco de una conferencia organizada por una editorial. A pesar de las acusaciones, el hombre asegura que no ha infringido las sanciones de EE. UU. y afirma contar con el "apoyo" de sus "amigos" de Corea del Norte.

El hombre, al que busca el FBI, prefiere no grabar en su casa, pues asegura haber recibido "amenazas de muerte". Además, destaca con orgullo: "Soy el primero y único, no solo en el mundo occidental, sino nacido fuera de Corea del Norte, en ocupar una posición de representación de la República Popular Democrática de Corea". Y asegura: "Lo he logrado por mi pasión y dedicación".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.