Javier Serrano, oncólogo, afirma que un 65% de pacientes con cáncer recurre a pseudoterapias y "el porcentaje es cada vez mayor"

Javier Serrano, presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, habla en Equipo de Investigación sobre el crecimiento de pacientes oncológicos que utilizan pseudoterapias o incluso sustituyen el tratamiento por ellas.

Equipo de Investigación tiene la oportunidad de hablar con Javier Serrano, presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica sobre el auge de tratamientos no autorizados contra el cáncer y pseudoterapias.

En este sentido, Serrano señala que "el porcentaje de pacientes oncológicos que o bien utilizan este tipo de pseudoterapias o incluso que sustituyen el tratamiento por estas pseudoterapias es cada vez mayor".

De hecho, apunta que se estima que las cifras actuales estarían "en torno a un 60 o 65%".

