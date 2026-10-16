Equipo de Investigación comprueba cómo varios restaurantes del centro de Madrid tienen propina sugerida: "Te cobran un 15 por ciento con toda su cara dura"

Equipo de Investigación visita los aledaños de la Puerta de Alcalá, donde varios de sus restaurantes han recibido reseñas que se quejan de la llamada propina sugerida. Allí habla con algunos clientes, que lo consideran desde "una estrategia más" hasta algo "un poco agresivo".

Equipo de Investigación comprueba cómo en la madrileña Puerta de Alcalá utilizan la propina sugerida. Así lo denuncian varias reseñas: "El camarero sin preguntar previamente marcó el último importe correspondiente a 18 euros de propina. Mi madre, que no se había fijado en la decisión tomada por el camarero, añadió 10 euros de propina en dos billetes", comenta una de ellas.

Los clientes de uno de estos establecimientos confirman que la propina aparecía incluida en el ticket y que, aunque no lo explicaban, "estaba muy explícito" en la factura.

En otro de los restaurantes, un cliente se queja en una reseña de que "te cobran un 10 por ciento de propina por defecto". La encargada del establecimiento reconoce a los reporteros que el ticket puede confundir, si bien se defiende asegurando que si el cliente no lo indica, se le cobra "siempre" sin la propina.

En la misma zona, otro restaurante utiliza la misma fórmula. Allí, las reseñas denuncian que "te cobran 15 por ciento de propina con toda su cara dura". Allí, dos clientes aseguran que pensaban que el total era el que incluía la propina, pero que les han cobrado sin ella. "Está bien explicado, pero si no lo miras y pagas directamente, pues les dejas la propina al final", comentan.

Los hombres lo entienden como "una estrategia más" que no pretende confundir al consumidor: "Es una opción más que quien quiera tener un detalle con ellos puede hacerlo de esa manera".

En otro de los locales se sugiere directamente en el datáfono la posibilidad de dejar propina, algo que para un cliente es "un poco agresivo". "Es un poco una sensación como que te inducen a tener que dar la propina y ya te quitan un poco la voluntad tuya", apunta otra clienta.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El negocio de las propinas' en atresplayer.

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