Antonio Anglés, en su proceso de un huida de la justicia, se cambió el 'look' en una peluquería y trató de hospedarse en un hostal, dejando dos testigos que han hablado con Equipo de Investigación, en un programa de 2018.

"Era mediodía y estábamos dos compañeras y yo. Nos pidió el pelo más corto y un tinte castaño tirando a oscuro. En los brazos tenía arañazos. Intentó ligar conmigo, me dijo que era muy guapa. Me insinuó de quedar. Luego entró un hombre y se puso nervioso y cambió su actitud. Habló muy flojo al oído con él y se fue", explica la peluquera que le atendió.

Después, intentó sin éxito hospedarse en el Hostal Boluda, donde su dueño José explica por qué no se le dejó entrar: "Vino solo y serían las 6 de la tarde. Le vimos nervioso y prepotente. No era nuestro cliente habitual, así que por eso se decidió no cogerle. Pegó un portazo y se bajó insultando, gritando y gesticulando".

Ahora, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Catarroja ha denegado a la familia de Antonio Anglésdeclarar como muerto al autor material del crimen de Alcàsser. Así que para la Justicia, Anglés no está muerto. Pese a que se piensa que murió cuando huyó de España como polizón, rumbo a Irlanda. Sin embargo, nunca se ha probado que fuese así, y él sigue en busca y captura hasta que prescriban los hechos, el 14 de diciembre de 2029.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018