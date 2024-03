Equipo de Investigación entrevistó a Ana Villalba, amiga de La Veneno. Ella fue quien llamó a Emergencias el 5 de noviembre de 2016, la noche de la supuesta caída de Cristina Ortiz. "Eran casi las 23:00 horas, yo tenía bastante gente en el bar y vino Alín y me dijo que Cristina había sufrido un accidente", relató, tras lo que expresó que cuando entró en el piso de su amiga, se asustó al encontrarla tumbada en el sofá: "Solo dijo Ana, porque no tenía fuerza para responderme nada más", afirmó.

Además, la amiga de La Veneno contó que Cristina "tenía sangre un poco seca en el pecho, un corte muy grande y la espalda toda morada, así como pies y manos". "Alín me dijo que se había caído de la bañera, pero yo le respondí que no parecía que fuera un accidente porque la herida que tenía era tremenda", recordó, al tiempo que indicó que su amiga en aquel momento llevaba la "ropa puesta, aunque estaba rota", algo que niega ahora la que fuera pareja de La Veneno. Según Alín, el vestido de Cristina "no estaba roto", sino que "era blanco con agujeros, personalizado".

Algo en lo que tampoco coinciden es en que Alín aseguraba que La Veneno le dijo a su amiga que se había dado en la bañera: "Eso es mentira", dijo Ana, quien insistió en que Cristina "no pudo decir nada". "¿Cómo es posible que sean tan diferentes su versión y la de su vecina?", pregunta un reportero al exnovio de La Veneno, a lo que este responde que ahora no recuerda muy bien qué le dijo su pareja a la vecina porque le "dolía el corazón al verla así". Las diferentes versiones de ambos, en el vídeo principal que acompaña a la noticia.