El día que Wyoming descubrió que usaban su imagen para estafar: "Mucha gente puede picar"

El Gran Wyoming, Iñaki López y Alberto Chicote descubrieron que sus rostros habían sido utilizados sin permiso para promocionar falsas inversiones en Internet. Así lo mostraba Equipo de Investigación en 2023.

Las imágenes de los famosos también pueden convertirse en un reclamo para los estafadores. El Gran Wyoming, Iñaki López y Alberto Chicote descubrieron que sus identidades habían sido utilizadas para promocionar supuestas inversiones millonarias a través de Internet. Equipo de Investigación* abordó este fenómeno en el reportaje 'La estafa de los famosos', estrenado en 2023 y que laSexta vuelve a emitir este sábado.

Los estafadores recurren a falsas noticias en las que supuestamente personajes conocidos revelan "el secreto de sus fortunas" después de haber invertido en determinados negocios. Las publicaciones imitan incluso el formato de los medios de comunicación: un titular llamativo, una fotografía del famoso y una supuesta entrevista o recomendación.

El objetivo es dirigir a los usuarios hacia plataformas de inversión que prometen rentabilidades extraordinarias. "Son una pandilla de ladrones de muchísimo cuidado", aseguraba Alberto Chicote. "Esto es una faena, mucha gente puede picar", reconocía el presentador de El Intermedio.

El equipo del programa siguió el rastro de estas falsas noticias hasta Albania, donde localizó 'call centers' en los que varios trabajadores se dedicaban a contactar con potenciales víctimas e intentar convencerlas para que entregaran su dinero.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de marzo de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

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