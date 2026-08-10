'Pesadilla en la Cocina' vuelve con "extra de picante" y un Alberto Chicote al límite: "¿Dónde me he metido?"

Alberto Chicote regresa muy pronto a laSexta con una nueva temporada "salvaje" de 'Pesadilla en la Cocina' cargada de cocinas en estado crítico y situaciones que pondrán a prueba al chef.

"¿Dónde me he metido?", se pregunta Alberto Chicote en cada nueva aventura de 'Pesadilla en la Cocina'. El chef está de vuelta y, con él, regresa el rock and roll a los fogones de laSexta. El programa que ha convertido los restaurantes al borde del cierre, los enfrentamientos y las cocinas en situaciones límite en su particular seña de identidad vuelve muy pronto con nuevos destinos por toda España.

Conflictos familiares, enfrentamientos entre trabajadores y discusiones que harán que la tensión se dispare serán algunos de los obstáculos a los que tendrá que enfrentarse el chef.

Y si hay algo que caracteriza a 'Pesadilla en la Cocina' son sus cocinas. Lugares en los que la suciedad puede alcanzar límites inimaginables, con ollas apiladas, aceite acumulado y productos en condiciones poco recomendables. En los casos más extremos, incluso cucarachas y ratas. Una auténtica pesadilla para Chicote, que tendrá que ponerse manos a la obra para intentar devolver el orden a unos restaurantes que parecen estar al límite.

"Ojalá la receta sea secreta", ironiza al descubrir el aspecto de unas patatas bravas en el avance de la nueva temporada.

Próximamente, en laSexta, nueva temporada de 'Pesadilla en la Cocina' con Alberto Chicote.

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