"¿Quieres ganar 15.000 euros?": así intenta convencer un falso asesor a una reportera de Equipo de Investigación

Equipo de Investigación se pone en contacto con uno de los supuestos asesores financieros que están detrás de las falsas noticias que utilizan la imagen de famosos para captar inversores.

¿Quién se encuentra detrás de las falsas noticias que utilizan la imagen de famosos para promocionar inversiones en criptomonedas? Equipo de Investigación intentó descubrirlo en un programa emitido en 2023 y que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Para investigar el funcionamiento de estas plataformas, el programa recurrió al analista informático Juan Antonio Calles. La reportera se registró en una de ellas y, en menos de dos minutos, recibió una llamada de un supuesto asesor financiero. "Mi nombre es Juan, te estoy llamando por tu registro", se presenta el hombre al otro lado del teléfono, quien asegura a la periodista que "va a obtener grandes ganancias". Según le cuenta, los beneficios llegarían directamente a su cuenta bancaria cada semana. Para comenzar, solo tendría que realizar una primera inversión de 250 euros

El supuesto asesor incluso recurre a una historia personal de otro cliente para intentar generar confianza y animarla a dar el paso. "Cuando vio el buen resultado, lloró en mi llamada porque podía enviarle más dinero a su familia en Cuba. Me conmovió", relata.

Según su versión, aquel hombre habría conseguido 15.000 euros después de comenzar invirtiendo únicamente 250.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de marzo de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

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