Alcasec, el polémico hacker que puso en jaque al Estado: "La cárcel me ha venido bien, me ha cambiado bastante"

Puso en jaque al sistema, accedió a datos sensibles y llegó a lucrarse con ellos. José Luis Huertas, el conocido hacker como Alcasec, habló así con Equipo de Investigación sobre su paso por prisión: "Me ha cambiado bastante".

Equipo de Investigación localizó en este reportaje a José Luis Huertas, conocido como Alcasec, el hacker acusado de estar al frente de una organización criminal que habría atacado varias instituciones del Estado y accedido a información sensible de miles de ciudadanos.

Ante las cámaras, Alcasec habló de sus ataques con una sorprendente naturalidad, reconociendo haber cometido la mayoría de los delitos que se le atribuyen. "Menos lo de Granada, todo", aseguró.

Entre sus objetivos estuvo el Punto Neutro Judicial, la red que conecta a los órganos judiciales y permite el intercambio de información entre ellos. Huertas explicó que detrás de aquel ataque había una mezcla de "venganza y rabia" contra un juez. Según su versión, ese magistrado habría provocado que permaneciera seis meses en un centro de menores de manera irregular, hasta que la Audiencia Provincial ordenó su puesta en libertad. "Quería demostrar la debilidad del sistema", afirmó.

Durante el reportaje, aseguró que El Pequeño Nicolás llegó a pedirle "información política" sobre Isabel Díaz Ayuso y otras personalidades.

Pero tras los ataques y el dinero también estaba un joven que aseguraba vivir cansado permanentemente "de las consecuencias". "Llega un punto en el que ya cansa, no dormir, estar pendiente, ¿y para qué me ha servido?", reconocía. "Siendo sinceros, esta última vez me ha cambiado bastante. Podría decir que la cárcel me ha venido bien", comentó sobre su paso por prisión.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación emitido en 2023 por laSexta.

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