"Me dijo que se suicidaba": la víctima de una estafa amorosa que llegó a pagar 5.000 euros por su falso novio

Durante dos meses y medio creyó haber encontrado al amor de su vida, pero detrás de aquel supuesto médico que trabajaba para la ONU en Yemen se escondía un estafador al que legó a pagarle 5.000 euros después de que él la amenazara.

Equipo de Investigación recupera esta entrevista con una mujer que fue víctima de los llamados 'estafadores del amor' que decidió no mostrar su rostro porque nadie de su entorno conocía lo que había vivido.

El hombre con el que comenzó a hablar por teléfono aseguraba ser un médico que trabajaba en Yemen para la ONU. Durante semanas consiguió ganarse su confianza y hacerle creer que entre ambos había surgido una relación sentimental. "Era un chico atento y cariñoso. Justo en el momento en el que a mí me sonaba el despertador, yo tenía mi mensaje de 'buenos días'", recuerda la mujer.

La atención constante hizo que terminara enganchada a aquella relación, llegando a pensar que había encontrado al amor de su vida, pero entonces comenzaron las peticiones de dinero. Primero le reclamó "1.200 euros con la excusa de que necesitaba trasladar sus pertenencias desde Turquía hasta España". Poco después volvió a pedirle dinero: "Otros 3.500 euros", relató.

El supuesto novio llegó a pedirle que vendiera su coche e incluso su casa para conseguir el dinero que necesitaba, pero la mayor presión llegó cuando le comunicó que si no pagaba el dinero para recuperar sus pertenencias, "se suicidaba".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022, que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

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