La última aparición pública del espía Francisco Paesa se produjo después de que declarara ante el juez por vender unas pistolas que acabaron en manos de la banda terrorista ETA, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Buscando en los archivos de Atresmedia, el programa encontró el momento en el que, a las puertas del juzgado, Paesa responde a los medios de comunicación. Preguntado por si se cometieron atentados con las armas, él no duda en responder: "Me temo que sí".

No obstante, no es, ni mucho menos, el único escándalo que salpica al espía. "A mí me echan todos los muertos y yo no tengo nada que ver. Por circunstancias de la vida, hay personas que atraen las dificultades. Debe ser un destino como otro cualquiera", afirmaba.

Paesa sabe esquivar las preguntas incómodas. "Creo que voy a hacer una película, pero en EEUU", decía entonces. Sin embargo, no sabía que acabarán escribiendo un guion sobre él: 'El hombre de las mil caras'.

Por otro lado, Equipo de Investigación mostró cómo intentar acceder al espía Francisco Paesa a través de su sobrina les costó pasar varias horas retenidos en una comisaría de Luxemburgo. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.