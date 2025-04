La desgarradora llamada de un superviviente de la DANA a su mujer al verse atrapado por el agua: "No puedo salir..."

Completamente atrapado estaba Iván Resato cuando, "paralizado", decidió llamar a su mujer al ver que no podía salir con tanta agua que había. Al final, los bomberos acudieron a su rescate en helicóptero.

Iván Resato, superviviente de la DANA, ha hablado con Equipo de Investigación sobre cómo vivió esas riadas, esas inundaciones, del día 29 de octubre en Valencia. Estaba en L'Alcudia, sacando a los animales, cuando llegó todo el agua: "Fue un estruendo. No era lluvia, era el barranco".

"Se me había llevado el coche. Me giro y veo todo lleno de agua. Todo un mar de agua, hacia abajo. Entrando por la caseta. Te quedas como paralizado", dice.

Y explica qué es lo que hizo: "Llamé a mi mujer porque ella en realidad no sabe dónde estoy. He venido a por los animales... y no puedo salir".

"Ver al helicóptero y al bombero bajar con la cuerda... Después de ponerme el arnés me subieron, y me llevaron al otro lado de los barrancos donde el agua no cubría", concluye.