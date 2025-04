La desesperación de unos padres intentando encontrar a sus hijos en un evento de IM Academy: "Sus vidas están destrozadas"

"Estoy mirando los vídeos de Barcelona, no he encontrado a mi hijo, esto es horrible", afirmó rotunda una madre a una grupo de Whatsapp en el que 450 familias estaban conectadas intentando localizar a sus hijos entre los asistentes a un evento en Barcelona de IM Academy, una presunta criptosecta que recluta a gente joven.

"¿Y la Policía haciendo qué?, ¡hay que pararlo!", destacaba, por su parte, otra madre. Sin embargo, a ese evento no acudieron las ocho personas que, según la Policía, conforman la cúpula de IM Academy. Han sido detenidas un mes antes por una denuncia de los padres acusadas de estafa, publicidad engañosa y pertenencia a una organización criminal.

"Las vidas de nuestros hijos están destrozadas", afirmó una mujer, que confesó por qué no quería dar la cara: "Tengo miedo de que mi hijo se aleje todavía más y no poder recuperarlo". "Hace tres meses que no le veo y es absurdo", aseguró la mujer, que explicó que "los eventos son lo más peligroso": "Es donde más les manipulan mentalmente". "Les piden que demuestran euforia para que la gente que no ha ido vea lo bien que se lo pasan y quieran ir", destacó la mujer.

Por su parte, otra madre de un joven afectado explicó que su hijo formaba parte desde hacía dos años: "Era menor, con 17 años me lo obnubilaron, dejó la carrera y se fue de casa, fue una situación muy critica". Sus hijos pagaron entre 199 y 500 euros por acudir al evento de Badalona. La Policía cree que IM Academy pudo recaudar 18 millones en España.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta que se ha vuelto a emitir este fin de semana.

*Puedes ver el programa al completo en astresplayer.com