El "desagradable" encuentro de un cura con el falso obispo Pablo de Rojas en su parroquia: "Tenía una actitud de menosprecio"

En la web del falso obispo Pablo de Rojas no hay ninguna pista de sus supuestos seminaristas. El equipo de Glòria Serra solo descubre un sacerdote al que ordena Pablo de Rojas, un sexagenario que oficia su primera ceremonia en un santuario de Cantabria.

La reportera del programa se desplaza hasta el santuario del Santo Cristo de Limpias, donde pregunta al padre Víctor Santos sobre Rojas. "No es de grato recuerdo, pero me suena. Lo que me ocurrió fue bastante desagradable", confiesa el párroco.

"Había celebrado una misa, uno de los sacerdotes que él había ordenado ilegítimamente, aprovechándose de una persona de mi confianza", cuenta el padre Víctor Santos, que asegura que él no puedo estar "porque tenía luego la misa parroquial a las 12:00".

Sin embargo, al regresar a la iglesia se encontró con que "no utilizaron" ninguna de las cosas que dejó preparadas la víspera "para una misa normal". "Estaban recogiendo os candelabros, los atriles y los floreros".

"Estaba muy extrañado, pero lo comprendí después, porque claro, en su mentalidad es como si lo hubiese tocado unas manos pecadoras, es el mundo al revés", comenta.

Además, desvela el momento cuando se cruzó con de Rojas: "Pasó por aquí, me presente diciendo que era el párroco y no me dijo nada, solo una mirada despreciativa, altanera y una actitud de menosprecio y, por supuesto, tampoco había aquí ningún feligrés, solo un grupo de personas que le acompañaban".

Tras lo ocurrido, el padre Víctor Santos buscó en Internet y descubrió "todo ese oscuro asunto y circunstancias que le rodean" e informó al obispo, que les prohibió dar misas en la diócesis de Santander.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de junio de 2024.