Alberto de Luna, un hostelero en contra de la propina sugerida: "Son miles de euros que incrementaría la facturación, pero no es honesto"

"No me parece que el sueldo del empleado tenga que depender de la mayor o menor propina que le dejen", afirma Alberto de Luna, que recibe a Equipo de Investigación en su restaurante donde no aplican la llamada propina sugerida.

Equipo de Investigación habla con Alberto de Luna, un crítico gastronómico y también propietario de un restaurante en Madrid que muestra cómo son los tickets de su establecimiento. En él, señala, "vemos que no hay ningún tipo de propina sugerida ni camuflada".

"Si yo no estoy de acuerdo en que a mí me lo hagan en restaurantes no lo iba a aplicar en el mío", afirma el restaurador, que considera que aunque al cabo del año "son miles de euros que incrementaría la facturación", no cree que sea "algo honesto": "No me parece que el sueldo del empleado tenga que depender de la mayor o menor propina que le dejen", añade.

Alberto ha recopilado facturas de otros restaurantes en los que sí aparece la llamada propina sugerida: "Está aquel que no es nada claro, donde en negrita aparece el importe real y luego al lado o incluso encima aparece el importe con la propina".

Un tipo de ticket que vio por primera vez en Estados Unidos, donde recuerda una ocasión que no dejaron propina "porque el servicio había sido bastante malo y vino detrás el camarero muy agresivo".

Desde hace cinco años ha empezado a verlos en España, sobre todo en sitios turísticos como Marbella o Ibiza. "Cuando a ti te lo fuerzan o sobre todo te lo intentan camuflar y no te avisan de eso, es una práctica que a mí me molesta", comenta.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El negocio de las propinas' en atresplayer.

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