Equipo de Investigación localiza a Sebastià Comas, carcelero de la farmacéutica de Olot, quien sigue trabajando como camarero. El hombre, que siempre ha asegurado que liberó a Mari Àngels Feliu en contra del resto de secuestradores, afirma ante Equipo de Investigación que fue "engañado", y que pensaba "que iba a buscar un paquete", cuando en realidad se trataba de un secuestro.

"Me di cuenta de lo que pasaba cuando ayudo a salir del maletero a aquella señora. La bajamos con el dueño de la casa a un subterráneo donde había un cuarto. Ahí me di cuenta de que ya estaba metido en eso, y en el momento vi queme quería echar hacia atrás, pero me dijeron que estaría involucrado igualmente, por lo que me hice cargo de ella", manifiesta.

Según el secuestrador, le dijeron que iba a ganar "seis millones de pesetas en cuatro días" por el secuestro. Además, Comas cuenta que "los primeros 140 días" estuvo "a tres o cuatro metros" de la mujer. "Ella estaba en el zulo, y yo estaba a una distancia con mi colchón y mi tele. Le dejábamos la radio puesta para molestarla y no dejarla dormir, pero ella se adaptó a aquel entorno", recuerda el hombre, quien asegura que no pudo liberar a Mari Àngels antes.