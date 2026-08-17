Un joven denuncia cómo Madlyn se hizo con el piso que quería comprar en Madrid: "Se lo llevó por 100.000 euros más"

Equipo de Investigación recorrió en 2022 las calles de Puerta del Ángel para comprobar cómo las obras y la llegada de inversores estaban transformando por completo este barrio madrileño.

El ruido de las obras se había convertido en parte del día a día de los vecinos de Puerta del Ángel, uno de los barrios obreros de Madrid. En 2022, Equipo de Investigación recorrió sus calles para comprobar cómo la transformación inmobiliaria estaba cambiando el aspecto y también a los habitantes de la zona.

Las opiniones entre los vecinos estaban divididas. Mientras algunos defendían que "todo lo que sea reformar es bueno" porque las viviendas antiguas necesitan mejoras, otros criticaban que muchas de esas reformas terminaran convirtiendo los pisos en apartamentos destinados al alquiler.

Otro joven relataba ante las cámaras su propia experiencia al intentar comprar una vivienda en Puerta del Ángel. Había encontrado un piso por unos 160.000 euros, una cantidad que consideraba razonable para la zona. Sin embargo, el día que acudió a la cita para conocer el inmueble se encontró con una situación completamente distinta a la que esperaba. "Lo que se produjo en vez de la visita fue una puja por una vivienda", denunciaba.

Finalmente, Madlyn se hizo con el piso por 100.000 euros más, elevando el precio hasta los 260.000 euros. "Una cantidad que yo ni ningún particular del barrio de toda la vida puede permitirse", lamentaba el joven, que veía cómo la llegada de grandes inversores complicaba todavía más las posibilidades de los vecinos de acceder a una vivienda en el barrio.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: Maldita reforma' en atresplayer.com.

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