El dueño de un restaurante de Pedraza explica por qué tenía el vaso de agua a 4,50 euros: "Yo vivo aquí y no la bebo"

Equipo de Investigación viajó en 2023 hasta Pedraza, en Segovia, para conocer el caso de un restaurante cuyo precio del agua del grifo había provocado numerosas quejas entre sus clientes.

En Pedraza (Segovia), uno de los pueblos más visitados de la provincia, Equipo de Investigación encontró un restaurante que había llamado la atención por una particularidad de su carta en la que un vaso de agua del grifo aparecía anunciado a 4,50 euros. Un precio que había provocado numerosas quejas de clientes en Internet.

El equipo del programa preguntó directamente al propietario del restaurante por esta polémica y el hostelero reconoció que el precio aparecía en la carta, pero negó que llegara a cobrarlo. "Hablar sin saber es muy fácil", defendió el propietario, que explicó el particular motivo por el que había decidido incluir el agua del grifo a ese precio en su carta: "Era una forma de disuadir a la gente de que lo pida".

El responsable del restaurante argumentaba que su intención no era cobrar por el agua del grifo, sino evitar que los clientes la solicitaran. Para justificar su postura, explicaba que él mismo no consumía el agua de la localidad: "Yo vivo aquí y yo no la bebo. Hay gente que la bebe, pero a mí no me sienta bien", aseguraba.

En aquel momento, el restaurante había sustituido esa referencia por otra opción: "Agua km.0 filtrada y embotellada en casa". El hostelero explicaba que el producto pasaba por un proceso de filtrado y lo definía como agua "microfiltrada": "Le quito las tierras, los barros, los olores. La vendo a 2,75 euros".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

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