El duro relato de un hostelero con 24.000 euros de gastos al mes y sin cocinero: "Vivo para el negocio"

Carmelo Rojas, empresario con 43 años de experiencia en la hostelería, contó a Equipo de Investigación en 2022 cómo el encarecimiento de los alimentos y de la electricidad estaba poniendo contra las cuerdas a su negocio.

En 2022, Equipo de Investigación puso el foco en las dificultades que atravesaba la hostelería por el aumento de los costes. Entre los empresarios entrevistados estaba Carmelo Rojas, con 43 años de experiencia en el sector, que explicaba ante las cámaras cómo la subida del precio de los alimentos y de la electricidad estaba afectando directamente a su negocio.

El hostelero aseguraba que sus gastos fijos alcanzaban los 24.000 euros mensuales, una cifra a la que todavía habría que sumar el coste de un cocinero, algo que no podía permitirse.

A pesar del incremento de los costes, Carmelo explicaba que apenas había repercutido la subida en sus clientes, solo había aumentado un euro el precio del menú del día. "No tengo vacaciones, no tengo días libres, vivo para el negocio, para que podamos vivir las cuatro familias", reconocía Carmelo, desvelando que también le había obligado a reducir la plantilla. En aquel momento contaba con tres camareros, después de prescindir de otros tres para poder hacer frente a las cuentas.

Carmelo también denunciaba las prácticas de algunos empresarios del sector y criticaba a quienes recurrían a la economía sumergida para reducir costes: "Hay muchos hosteleros que se aprovechan y pagan en negro"."El que esté que esté y el que no que cierre y se vaya a su casa", sentenciaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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