Cuando el sueño de viajar en libertad se convierte en un negocio de oro o en una estafa: el auge imparable de las autocaravanas

Equipo de Investigación analizaba el pasado mes de junio el boom de este tipo de vehículos para ir de vacaciones, sus pros y sus contras. Más de 200.000 españoles ya han invertido sus ahorros en una.

El mercado de las autocaravanas y furgonetas camper está al alza en los últimos años en España. El boom de este tipo de vehículos, a priori ideales para pasar unas vacaciones con más libertad ya ha llevado a más de 200.000 españoles a invertir en uno de ellos. Aunque quien hizo la ley, hizo la trampa.

Equipo de Investigación analizaba el pasado mes de junio qué se esconde detrás de esta moda, sus pros y sus contras. En pleno 2025 y desde hace ya unos años, tener una caravana se ha convertido en el sueño de la mayoría, porque viajar sin restricciones y con alojamiento, a veces, se complica. No solo por sus altos precios, este tipo de vehículos llegan a superar los 180.000 euros, sino también porque no siempre es legal estacionar una caravana allí donde queremos hacernos la foto perfecta para las redes sociales.

El ya bautizado como "turismo de caravaning" ha crecido hasta límites insospechados. Tarifa, por ejemplo, se ha convertido en un macro parking de caravanas que ya incluso molesta a vecinos y comerciantes. Es la localidad de España con más acampadas ilegales. A esto se suma que desde la pandemia de covid-19 este tipo de vehículos han aumentado hasta un 58%. En el municipio gaditano, en un solo día puede haber hasta 200 autocaravanas aparcadas en una zona natural protegida

No es la única problemática que viene de la mano con el boom de las caravanas. Hay quienes se hacen de oro con este negocio, incluso ya han aflorado los estafadores en el mercado de segunda mano. Más de 400 personas ya han sufrido engaños a la hora de adquirir un vehículo de este tipo, con pérdidas de hasta 18.000 euros.

