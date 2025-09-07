Benidorm, capital del turismo británico... y del de borrachera: "Viene para cuatro días a quemar lo que tienen"

La capital de la Costa Blanca se ha convertido en el epicentro y lugar de encuentro de los viajeros extranjeros, que acuden allí por los bajos precios, sobre todo en el alcohol, por lo que un pub puede llegar a facturar hasta 1.500 euros en solo una noche.

Benidorm se ha convertido en la capital del turismo británico y, sobre todo, del llamado turismo de borrachera. Cada día aterrizan en la capital de la Costa Blanca 80 vuelos llegados desde 49 aeropuertos de Reino Unidos y entre decenas de familias que buscan un reducto de sol también se encuentran grupos de jóvenes que acuden a Benidorm con un solo objetivo: la fiesta y el alcohol.

Es uno de los reclamos de la ciudad. Con carteles, siempre en inglés, el alcohol se oferta a precios irrisorios, sobre todo en comparación con Reino Unido. Cervezas a euro y medio y chupitos con sabores divertidos y económicos son el reclamo para este tipo de turismo que busca "precios bajos y alcohol".

Equipo de Investigación hablaba en junio con el propietario de cinco pubs. Entre cervezas, copas y chupitos, muchos chupitos, en tan solo una hora, un bar puede hacer una caja de 1.500 euros.

Según relata el empresario Cayetano Rocamora, abrió el primero de sus bares hace ya 30 años. "Empezó siendo un salón al estilo 'western', con baile y música Country en vivo", recuerda. Pero eso es lo que triunfaba hace décadas. Ahora, los turistas extranjeros llegan a Benidorm buscando otra cosa. "Con el tiempo, esa gente ha ido desapareciendo y ha venido gente más joven. He tenido que cambiar y reconvertir el local en una discoteca".

"Es un turismo que antiguamente venían para dos semanas, pero hoy en día, vienen solamente para cuatro díasa quemar lo que tienen", celebra el empresario. Además, reconoce que en los últimos 10 años, en la misma vía que está su pub, en la Calle Gerona de Benidorm, se han abierto más de doce locales como el suyo.

