Hasta 200 caravanas aparcadas ilegalmente en pleno parque natural de Tarifa: “Y todavía no estamos en temporada alta”

Equipo de Investigación acompaña a la Guardia Civil en su inspección de cientos de caravanas que aparcan en lugares no permitidos.

Equipo de Investigación viaja hasta Cádiz para poner el foco en Tarifa, para descubrir todo lo que oculta una de las últimas modas en cuento a turismo y viajes: las caravanas.

Está justo amaneciendo, solo se escucha el cantar de los pájaros, pero en Tarifa ya hay 50 agentes de la Guardia Civil dispuestos a actuar. “Una cosa rápida, identificamos cualquier irregularidad que haya y lo denunciamos”, dice el agente al mando minutos antes de salir de la comandancia.

Se dirigen a uno de los puntos más conflictivos del verano, a la zona de los Carriles de los Lances de Tarifa. Lo hacen de madrugada, para poder pillar infraganti a los posibles infractores. “El estacionamiento de las autocaravanas y de los coches no está permitido más allá de las 22:00 horas y antes de las 07:00 horas la mañana”, explica el agente. Tienen una hora para denunciar a los infractores y tienen que aprovecharla antes de que arranquen y desaparezcan.

Porque, cada temporada, cientos de autocaravanas se instalan en pleno parque natural, en una zona protegida que no todos respetan. Los agentes de la Guardia Civil tienen que ir casi a diario para pedir que se retiren las caravanas, en ocasiones, más de 200 de golpe. “Y todavía no estamos en temporada alta”, recuerdan. Rápidamente, los agentes comienzan a identificar los vehículos y a imponer sanciones por estar mal estacionados. Aunque, en ocasiones, se encuentran con mucho más. “Esto ya no sería solo el estacionamiento, sería infracción también por acampada ilegal. Ahí tienen la mesa y la silla”, explica uno de los guardias civiles.

En una sola mañana, la Guardia Civil ha llegado a imponer 70 denuncias por pernoctar, verter residuos, y estacionamiento prolongado en zona protegida. En su conjunto, en una sola acción en esta zona de Tarifa, se han impuesto multas por valor de más de 150.000 euros.

Y esta imagen, de cientos de caravanas aparcadas de forma ilegal en parajes naturales, no solo se repite cada vez que llega el calor. Si no que el volumen de estos vehículos ha crecido tanto que ya podemos hablar de un negocio del ‘boom de las caravanas’.