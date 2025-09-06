Dio la señal para comprar su primera camper y el vendedor desapareció: así actúan los estafadores en el mercado de segunda mano

"Le pagué 7.000 euros y, como quise el techo elevable, tuve que darle otra paga y señal de 4.800 euros", explica una compradora, que llegó a entregar 17.800 euros y nunca recibió el vehículo. La moda de las caravanas también ha aupado la aparición de estafadores.

Están por todas partes. Las caravanas y furgonetas camper se han convertido en el vehículo de moda para pasar unas vacaciones diferentes. Aunque lo que esta en auge también lleva a la aparición de los peores perfiles: los de las estafadores. Equipo de Investigación ahondaba el pasado mes de junio en la moda de las caravanas, un producto de lujo, para llegar hasta personas que fueron estafadas al querer adquirir este tipo de vehículos en el mercado de segunda mano.

Es el caso de un arquitecto de Badalona. "Esta me ha costado 8.500 euros, más los 2.500 de la primera, que se esfumaron y no he vuelto a ver", explicaba a Equipo de Investigación. "Quería comprarme una furgoneta y en Wallapop vi una que me interesaba", relata Fernando Martín, víctima de una estafa de la camperización de vehículos. Porque su sueño era prepararla para viajar y el vendedor le dio confianza, se lanzó a negociar.

"En el anuncio estaba por 13.000 euros y llegué a un acuerdo con el vendedor por 11.000. Quedé en la puerta de su casa, bajó y le hice una paga y señal de 2.500 euros". Tras intercambiarse los datos y formalizar un supuesto contrato... nunca más supo de esa furgoneta. Le habían estafado.

No es el único que denuncia al vendedor. Lola Palau también es víctima del mismo hombre, que hace llamarse Isaac "Le pagué 7.000 euros y como quise el techo elevable tuve que darle otros 4.800 euros", explica. "Siempre iba alargando el tiempo de entrega. Me volvió a pedir 5.000 euros más para acabar toda la homologación. En total, le llegué a dar 17.800 euros", lamenta esta víctima. Y como ellos, otra treintena de personas llegaron a pagar a este presunto estafador por una camper que nunca llegó.

Equipo de Investigación ha conseguido hablar por teléfono con Isaac, que asegura haber vendido a otra persona esas furgonetas, aunque también dice que se las quitó la Policía y que, aun así, las vendió a varias personas a la vez.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de junio de laSexta.

*Puedes ver el programa completoen atresplayer.