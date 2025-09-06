El dueño de un chiringuito de Tarifa carga contra los usuarios de autocaravanas: "A veces, me saldría mejor que vinieran ladrones"

El hostelero reconoce que se beneficia de la presencia de este tipo de turistas en torno a su local, pero también reconoce los contras que conlleva. "Hablan de cuidar el parque natural y cuidar el parque natural también significa no dejar tirada tu basura", asevera.

El boom de las caravanas o furgonetas camper es una realidad. Cada año son más los vehículos de este tipo que recorren las carreteras de España con un objetivo claro: viajar con el alojamiento incluido, vayas donde vayas.

Una moda de la que ya se desprenden consecuencias negativas como la masificación, la suciedad que ello conlleva o problemas de convivencia. Equipo de Investigación analizaba esta moda el pasado mes de junio, cuando hablaba con el propietario de uno de los chiringuitos de la playa de Tarifa, el pueblo de España donde más acampadas ilegales se producen.

"Para mí es bueno que estén aquí estacionadas las caravanas. Soy el dueño de un local comercial y, por la noche, si esta gente está aquí, yo no tengo miedo de los ladrones", explicaba, pero no se quedaba ahí.

"A veces, me saldría mejor que vinieran ladrones, porque esta gente es increíble", aseguraba para quejarse de la falta de principios cívicos y de limpieza. "Hablan de cuidar el parque natural y cuidar el parque natural también significa no dejar tirada tu basura, digo yo ¿no?", se pregunta este hombre que intenta que su negocio no se vea afectado.

Pero hay más porque, aunque el propietario de este chiringuito no se atreva a decirlo, la Guardia Civil asegura que "esto es constante" y que, si llama a la Policía para denunciarlo, "recibe amenazas e insultos"

