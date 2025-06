El 'boom de las caravanas': el 70% de los usuarios son mayores de 65 años o familias con hijos

Sobre el negocio del caravaning, en España ya circulan más de 365.000 autocaravanas, campers y caravanas. Es un sector que mueve más de 230 millones de euros al año. Solo en verano, el 70% de los usuarios son familias con hijos o son mayores de 65 años.

Equipo de Investigación habla con un matrimonio jubilado que lleva más de 20 años viajando de esta forma. Su próximo destino es Galicia, por la zona de Foz y Barreiros. Pero han viajado por media Europa, desde Innsbruck a Amsterdam. Pasando por Bélgica, Italia, Luxemburgo, Austria o Eslovenia.

Sin embargo, estos jubilados reconocen que pernoctan donde pueden. "En cualquier sitio, en una calle, buscamos un aparcamiento... El problema es que hay muchos abusos.. No sabemos respetar las normas y pensamos que todo vale. No, no vale todo".

Porque, según han contado, han llegado a ver a gente vaciar su cuarto de baño en el suelo o en un contenedor de basura. "Lleva productos químicos y eso no se puede hacer".

