Una costurera de Bangladesh que trabajó para Primark: "Vivo en una casa con otras 20 personas"

El sector textil tiene uno de sus epicentros en Asia, concretamente en India. Allí son muchas las empresas europeas y españolas que cuentan con cientos de trabajadores que se dedican a coser y elaborar sus prendas.

Primark asegura que quienes hacen su ropa están repartidos por todo el mundo en países como España, Italia, Rumanía y Turquía. Pero la mayoría están en Asia, como prueban sus etiquetas, predominan India, China y Bangladesh. Equipo de Investigación analizaba en 2016 la situación de los trabajadores del país con un testimonio de primera mano.

Bangladesh es un país pobre en el que muchos trabajadores apenas llegan a ingresar 30 euros al mes. En la industria textil, la más importante del país, el salario mínimo supera los 60 euros, una cifra que se ha duplicado respecto a los últimos años. Aunque no era el caso de Mushamud Rasheda.

La joven, que ya no trabaja para la empresa, muestra su humilde casa, donde vive con otras 20 personas. "No tengo prácticamente nada [...] mi salario mensual era 35 euros y con los complementos ascendía a unos 57 [...] no estaba contenta, creo que no era bueno, pero tenía que trabajar para sacar a mi familia adelante", lamenta.

"No había otra cosa que pudiera hacer. En la zona metropolitana, el sector textil es el más importante. Todo el mundo trabaja en ello", explica. Además, detalla que no será capaz de volver a coser: "No puedo recordar las cosas claramente. A veces recuerdo, otras veces, olvido. Me siento siempre muy débil". Esto se debe a que sobrevivió al accidente de el Rana Plaza en el que murieron 1.100 de sus compañeros.

