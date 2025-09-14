El polémico hacker Alcasec confiesa cómo le ha cambiado pasar por la cárcel: "Me ha venido bien"

El joven se sincera sobre su paso por prisión y los delitos que arrastra: revelar datos de instituciones del Estado, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

José Luis Huertas se hizo conocido a nivel nacional hace algunos años por ser el hacker más joven de la historia de España en desafiar a la Administración. Conocido como Alcasec, desde los 16 años fue capaz de amenazar a Seguridad Nacional con sus hackeos informáticos.

Entre los delitos atribuidos a Alcasec: liderar una organización criminal que atacó varias instituciones del Estado, accediendo a datos sensibles de miles de ciudadanos. También se le atribuye un delito continuado de blanqueo de capitales.

Equipo de Investigación conseguía entrevistarle en 2022, cuando se encontraba en libertad condicional tras haber pasado por prisión. Entonces reconocía haber cometido la mayoría de los ataques informáticos que se le atribuían y, entre ellos, destacaba el acceso al Punto Neutro Judicial, la red de comunicaciones internas del Poder Judicial, algo que o hizo movido por una "mezcla de venganza y rabia contra un juez" que, según cuenta, lo mantuvo seis meses en un centro de menores de forma irregular hasta que la Audiencia Provincial ordenó su liberación.

"Quería demostrar la debilidad del sistema", explicaba, pero reconocía que no se quedó ahí. Vendió esos datos y se lucró con ellos. "Desconozco el uso que se le ha dado. Los han podido usar para bien o para mal", admitía.

Sobre su paso por la cárcel no tenía problema en dar detalles. "Siendo sinceros, esta última vez me ha cambiado bastante. Podría decir que la cárcel me ha venido bien", confesaba.

Hacia el final de la entrevista reconocía con cierta resignación que era una pena haber dedicado su vida al delito en lugar de aprovechar sus habilidades para algo positivo. "Habrá que cambiar ya de etapa, ¿no?", señalaba antes de despedirse, como quien empieza a dejar atrás una versión de sí mismo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en atresplayer.