Compran devoluciones por toneladas y las venden por tráileres: "He llegado a adquirir camiones de 100.000 euros por 7.000"

Una empresaria explica cómo funcionan las subastas de pallets con productos devueltos. Solo en España se puede pujar por hasta 11 camiones al mismo tiempo.

Compran devoluciones por toneladas y las venden por tráileres. El mundillo de la compraventa de devoluciones es todo un negocio millonario que incluso está poniendo en jaque al sistema. Solo en España se puede pujar por hasta 11 camiones al mismo tiempo.

Equipo de Investigación analizaba en 2022 el negocio millonario que mueven las devoluciones. Así, la mayor compradora de artículos devueltos del país explicaba cómo funciona el negocio. "El lote más pequeño se compone de cuatro pallets y luego son camiones completos o medios camiones", relataba a la vez que pujaba en una de las webs más grandes del mundo de venta de devoluciones.

Aunque esta mujer reconocía entonces que el negocio empezaba a ser menos rentable que en años anteriores. "Las subastas empiezan por 100 euros, aunque yo he llegado a comprar camiones al 7% de su valor. Un tráiler que valía 100.000 lo compraba a 7.000 y lo he podido vender por 10.000", afirmaba.

A este tipo de subastas solo pueden acceder empresas y autónomos. "Lo que se compra no tiene garantía pero se puede reclamar", explicaba, a la vez que detallaba que en su empresa vendían todo lo que se pudiera recuperar. Pero el mercado sudamericano se come al español. "En Sudamérica quizá no tengan acceso a productos que aquí están más normalizados", relataba.

Pero esta empresaria ya detallaba entonces que la gente estaba empezando a pujar por precios más altos de lo que ella podía vender. "No sabemos qué porcentaje funciona o no. A lo mejor de todo un pallet dos o cuatro productos", reconocía y mostraba un pallet de neveras demasiado usadas que no iba a poder vender. "Antes era más rentable, el 60 -70% del contenido venía bien, ahora un 10".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.