"Las condiciones del contrato que firmé no se cumplen desde el principio": las condiciones de los reponedores del turno de noche de Primark

Una empresa de trabajo temporal contrata a los reponedores de la cadena de ropa que hacen el turno nocturno. Uno de los repartidores explica que la mercancía procede del centro logístico de Torija, en Guadalajara, y que a lo largo de la noche llegan hasta ocho camiones.

Primark es el gigante de ropa textil a precio de ganga más afamado de España. La empresa solo aglutina éxitos y aperturas millonarias en los últimos años, aunque su expansión viene de lejos. Ya en 2016, Equipo de Investigación analizaba el éxito de la cadena de ropa, así como las condiciones laborales de sus trabajadores.

Entre ellos, los reponedores del turno de noche. El primer camión llega pronto y descarga una gran cantidad de ropa que será vendida a precios irrisorios. Cada seis semanas llegan nuevos modelos. Uno de los repartidores explica que la mercancía procede del centro logístico de Torija, en Guadalajara, y que a lo largo de la noche llegan hasta ocho camiones. El número varía según "lo que se compre".

La entrega de mercancía está externalizada y los reponedores del turno de noche también. Entran por un lateral y no se les puede ver trabajar. Manuel Benito, antiguo trabajador de Primark lo sabe porque cubrió ese turno durante tres meses.

"Nos contrata directamente una empresa de trabajo temporal y el contrato son 40 horas de trabajo semanales con dos días descanso. En el importe de la hora van incluidas las pagas extra, el prorrateo de las vacaciones, etc", destaca.

No obstante, se muestra tajante: "Las condiciones del contrato que firmé no se cumplen desde el principio. Dista mucho lo prometido con lo que luego nos encontramos".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2016 de laSexta.

